Energia: Iv lancia stati generali il 31 marzo in tutta Italia, Renzi a Civitavecchia

Roma, 18 mar (Adnkronos) - "Italia viva lancia gli stati generali dell'energia il prossimo 31 marzo a Civitavecchia. L'evento, a cui parteciperà il leader di IV Matteo Renzi, avrà diramazioni in tutta Italia e ha l'obiettivo di rilanciare gli impianti e le aziende del settore che sono centrali per affrontare l'emergenza energetica". Lo rende noto l'Ufficio stampa di Italia viva.

"'E' finito il tempo di No Triv e no Tap e questa iniziativa vuole mettere al centro il tema fondamentale dell'autosufficienza energetica, mai così attuale', è il leit motiv dei parlamentari nella riunione della cabina di regia del partito che si è tenuta questa mattina su zoom", prosegue Iv.

"Italia Viva aveva nei giorni scorsi preso l'iniziativa per chiedere l'informativa del ministro Cingolani in Senato, sollevando il tema del caro carburanti e in quella occasione Matteo Renzi era tornato a chiedere un tetto al costo dell'energia e ai prezzi di benzina e diesel”, conclude Iv.