Roma, 18 mar (Adnkronos) - "Putin sta massacrando un popolo inerme, agita la minaccia nucleare, reprime con violenza il dissenso interno, ma per #Zaia il problema è il linguaggio 'inopportuno' di #Biden. Il mondo alla rovescia. Per fare la pace bisogna volerlo e #Putin non pare intenzionato in nessun modo". Lo scrive su Twitter Alessia Rotta, deputata del Pd, presidente della commissione Ambiente.