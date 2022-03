Festa del Papà, Avv. Ruggiero: “In caso di separazione, fate inserire la clausola del 19 marzo da trascorrere con i figli”

18 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il pensiero della legale va ai 4 milioni di padri separati o divorziati: “Quando firmate gli accordi di separazione e divorzio, cercate di far inserire la clausola che preveda che i vostri figli trascorrano con voi il 19 marzo”

Roma, 18 marzo 2022 - Il 19 marzo in Italia si celebrano tutti i papà. In questa giornata speciale, il pensiero dell'Avvocato Ruggiero, esperta in diritto di famiglia, va a tutti i padri separati e divorziati.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, nel nostro paese sono 4 milioni, molti dei quali ancora in lotta con le ex mogli in merito ad affido e altre questioni burocratiche.

“Nella mia carriera ho seguito moltissime cause di separazione e divorzio, in cui talvolta l'amore della coppia era stato sostituito da profondi rancori. Ma quando ci sono anche dei figli, soprattutto minori, il loro bene deve essere messo al primo posto. – Commenta l'Avvocato Ruggiero – Voglio, però, dire una cosa a tutti i papà che si stanno separando o stanno divorziando: quando firmate gli accordi di separazione e divorzio, cercate di far inserire la clausola che preveda che i vostri figli trascorrano con voi tutta la giornata della Festa del Papà, magari anche con il pernotto. Questo consentirà a voi e ai vostri figli di trascorrere con serenità questa ricorrenza, e assicurare loro la bigenitorialità, che è così importante per la crescita dei minori”.

Oggi quando una coppia con figli si lascia, si tende a preferire l'affido condiviso, per garantire la continuità del rapporto con entrambi i genitori. Spesso, però, non si tiene adeguatamente in conto il fatto che l'equità non può essere resa con una semplice formula matematica, che divide in due metà esatte il tempo dei figli.

È necessario valutare le esigenze dei due ex coniugi e dei figli, garantendo la condivisione dei momenti importanti. In questo caso, una buona bigenitorialità e un'equità possono essere affermate solo se i figli trascorrono la Festa del Papà con il proprio padre, anche se si trattava di un giorno che avrebbero dovuto passare con la madre.

Per informazioni

Ufficio stampa

Alessandro Maola

www.alessandromaola.it