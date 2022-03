Guerra Ucraina-Russia, combattimenti nel centro di Mariupol

18 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, "a Mariupol, le unità della Repubblica popolare di Donetsk, con il sostegno delle forze armate russe, stanno combattendo contro i nazionalisti nel centro della città". Ad affermarlo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalla Tass.

Nella città ucraina assediata di Mariupol "non ci sono né corrente, né gas, né riscaldamento, non c'è vita solo continuo dolore, fuoco e bombardamenti senza fine". Lo denuncia su Twitter il ministero della Difesa di Kiev, scrivendo di "migliaia" di persone uccise "dagli invasori russi", con il "90%" di Mariupol "distrutta dai bombardamenti". "I russi - si legge - tengono in ostaggio gli abitanti di Mariupol, bloccando i corridoi umanitari".

Già ieri il vice sindaco della città, Sergey Orlov, denunciava come l'80-90% degli edifici di Mariupol sia distrutto o danneggiato e come la popolazione, per bere, sia "costretta a sciogliere la neve, a prendere l'acqua dalle pozzanghere o a scaricarla dai termosifoni".

Inoltre, "dal rifugio antiaereo del teatro bombardato di Mariupol sono uscite 130 persone, ma resta sconosciuto il destino di altre 1.300 persone". Lo ha dichiarato all'agenzia Interfax Ucraina il commissario della Verkhovna Rada per i diritti umani Lyudmila Denisova.

"Sappiamo che finora 130 persone sono uscite ha aggiunto - ma secondo i nostri dati, ci sono ancora più di 1.300 persone negli scantinati e nel rifugio antiaereo. Preghiamo che siano tutti vivi, ma al momento - mentre sono ancora al lavoro i soccorritori - non ci sono informazioni su di loro".

Almeno tre esplosioni sono state registrate questa mattina intorno alle 5.30 ora italiana a Leopoli. In un primo momento sembrava fosse stato colpito l'aeroporto ma il sindaco della città Andriy Sadovyi su Telegram ha confermato l'attacco facendo sapere che è stato colpito un edificio vicino allo scalo. "Diversi missili hanno colpito un impianto per la riparazione di velivoli. Il sito è stato distrutto. Le attività erano state sospese in precedenza e quindi al momento non risultano vittime", ha scritto su Facebook Sadovyi.

A Leopoli 109 carrozzine vuote sono state esposte in piazza. Tante quanti i bambini uccisi dall'inizio del conflitto in Ucraina. È la performance artistica in corso oggi nel centro di Leopoli. "Le carrozzine vuote oggi in piazza Rynok sono il simbolo della vita di quei bambini diventati angeli, che ora proteggono il cielo sopra l'Ucraina, al posto delle azioni decise del mondo. Questo è il terribile prezzo della guerra che l'Ucraina sta pagando oggi", scrive su Telegram, condividendo un'immagine dell'installazione, il sindaco di Leopoli Andri Sadovy.

Il primo cittadino si rivolge poi in ucraino e in inglese "agli adulti di tutto il mondo: proteggete i bambini ucraini e date loro un futuro, chiedendo ai governi degli altri Paesi di chiudere il cielo sopra l'Ucraina".

Un bombardamento russo ha invece colpito il gigantesco mercato di Kharkiv, scatenando una serie di incendi, secondo i funzionari della città dell'Ucraina orientale si legge sulla Cnn. I video mostrano enormi colonne di fumo nero. I servizi di emergenza dicono che 70 persone sono coinvolte negli sforzi per estinguere gli incendi, che si sono diffusi in diverse case vicine. Un soccorritore è morto, ha annunciato il sindaco della città.

Il mercato - pubblicizzato come uno dei più grandi del mondo - copre un'area di 300.000 metri quadrati, secondo un tweet del ministero degli Esteri ucraino.

Un quartiere della capitale ucraina Kiev è finito nel mirino di un nuovo "bombardamento". Lo denunciano le autorità locali, secondo quanto riporta Ukrinform precisando che si tratta della zona di Podilskyi e che i soccorritori sono al lavoro. Sono 60 i civili uccisi, anche quattro bambini, e 241 feriti a Kiev dall'inizio dell'invasione russa più di tre settimane fa. Questo il bilancio denunciato dalle autorità della capitale ucraina. In totale, secondo quanto riferito dall'amministrazione della città di Kiev su Telegram e riportato da Hromadske, almeno 222 persone sono morte, compresi 60 civili, e 889 sono rimaste ferite, inclusi 241 civili. Il bollettino segnala - oltre ai quattro bambini tra le vittime - anche 18 minori, tre autisti di ambulanze e un medico fra i feriti.

Due civili sono stati uccisi e altre sei feriti in un bombardamento della città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, da parte delle forze russe, denuncia il portavoce del Centro per il coordinamento regionale, Pavlo Kyrylenko. Missili hanno colpito un palazzo residenziale e di uffici questa mattina, ha precisato.