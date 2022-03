18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, a quanto si apprende, lunedì sarà a Palmanova, piccolo comune del Friuli-Venezia Giulia situato tra Udine e Pordenone, in visita in una struttura adibita a centro di accoglienza per cittadini ucraini in fuga dalla guerra.