Covid: Ronzulli, 'grazie a scienza e a lavoro medici e infermieri'

18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Più di 157 mila persone ci hanno lasciato. La data di oggi non può e non deve essere un semplice giorno da segnare sul calendario, ma una motivazione per lavorare ogni giorno a sostegno dei progressi della scienza e della ricerca. Lo dobbiamo a loro, ai loro cari. A due anni dalle immagini delle bare che sconvolsero il nostro Paese, se oggi riusciamo a vedere la fine di un incubo che dura da due anni, lo dobbiamo ai vaccini, alla medicina e al lavoro di medici e infermieri”. Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.