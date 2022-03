Ucraina: Zelensky, 'europei blocchino navi russe e aziende lascino mercato'**

18 marzo 2022 a

Milano 18 mar. (Adnkronos) - "Se la Russia non verrà punita ora, gli aggressori in altre parti del mondo cominceranno guerre altrove. Bisogna agire affinché tutti i potenziali aggressori vedano che la guerra sono solo danni". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio dell'ultimo video pubblicato sui suoi canali social, chiedendo che "tutti gli europei blocchino i porti alle navi russe e che tutte le aziende occidentali lascino il mercato russo, senza coprire con marketing da quattro soldi la loro voglia di mero guadagno, come Nestlè o Aushan.