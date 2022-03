Carburanti: Rampelli, 'fiducia in Antitrust, intervenga rapidamente'

18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Se il Garante dei dati personali ha immediatamente aperto un'indagine sull'antivirus russo in dotazione a oltre 2700 uffici della pubblica amministrazione, è evidente che esiste una vulnerabilità in un sistema da tutti giudicato inaccessibile e blindato. Si conferma nella sua gravità l'estrema urgenza di un'infrastruttura tecnologica tutta italiana. Il Governo c'è? Ci auguriamo simmetricamente che quanto prima l'Autorità del mercato e della concorrenza intervenga con altrettanta sollecitudine su quanto sta accadendo sul fronte dei pazzeschi rincari del greggio, il cui prezzo di vendita oggi non è giustificato, essendo stato acquistato e stoccato molto prima dell'invasione russa dell'Ucraina". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, firmatario dell'esposto all'Autorità del mercato e della concorrenza.

"Abbiamo fiducia nell'operato dell'Autorità -aggiunge- visto come ha operato nei confronti di giganti dell'economia mondiale, tra i quali Amazon obbligata a pagare multe ultramiliardarie per pratiche commerciali scorrette. In particolare è stato chiesto all'Autorità di verificare l'esistenza di intenti speculativi ai danni di consumatori e imprese conseguenti a pratiche commerciali scorrette, che hanno condizionato indebitamente il comportamento economico dei consumatori attraverso il rialzo ingiustificato dei prezzi alla pompa di benzina".

"È ovvio -conclude Rampelli- che in caso di violazione della legge, ci aspettiamo l'irrogazione di diffide e sanzioni alle compagnie petrolifere per la tacita sottoscrizione di eventuale cartelli ai danni degli automobilisti”.