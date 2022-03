Ucraina: Zelensky, 'salvate 35mila persone da Mariupol, ma occupanti bloccano aiuti'**

18 marzo 2022 a

a

a

Milano 18 mar. (Adnkronos) - "Ad ora siamo riusciti già a salvare oltre 35mila persone di Mariupol, ma gli occupanti fanno di tutto per non far entrare aiuti umanitari in città". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, facendo il punto sui risultati raggiunti oggi attraverso i corridoi umanitari nell'ultimo video pubblicato sui suoi canali social.

"Si continua a sgomberare le macerie del teatro di Mariupol, in cui la gente si nascondeva", ha aggiunto Zelensky, confermando che "ad ora sappiamo che sono salve 130 persone".

"La situazione - ha aggiunto il presidente rispetto ai corridoi umanitari - è complicata nella regione Kharkiv. A Isyum a Balakleia stiamo lavorando per aprire i corridoi umanitari".

Zelensky infine ha fatto sapere di aver "chiesto al Parlamento e al Consiglio nazionale sulla sicurezza di agevolare a livello di legge la consegna nel Paese dall'estero di tutto il necessario, come alimenti e carburante. Vogliamo agevolare il più possibile il passaggio al confine di tutti i prodotti necessari agli ucraini, togliendo tasse e accise per il periodo della legge marziale".