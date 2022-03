Eni: Descalzi, 'nostra presenza in Russia non significativa'

18 marzo 2022 a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - "La nostra presenza in Russia non è significativa". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalzi, al Capital Markets Day. Descalzi, che ha espresso solidarietà per il popolo ucraino, ha ricordato che "dopo l'inizio della guerra abbiamo annunciato il nostro disinvestimento dal gasdotto Bluestream, che porta gas dalla Russia alla Turchia, e le joint venture con Rosneft nell'esplorazione sono congelate dal 2014 e lo rimangono".