Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "L'intervento di oggi" in Cdm "è importante, fondamentale. E' l'inizio di un'operazione che va fatta per sterilizzare i folli costi dell'energia". Così Enrico Letta a margine di 'Let Expo-Logistics Eco Transport' a Verona. "Quindi bene, andiamo avanti perchè credo che la situazione di crisi ed emergenza sarà lunga".