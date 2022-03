Pollica Digital Week, il programma

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - Cinque giorni di dibattiti, seminari, workshop e laboratori dedicati all'innovazione digitale come strumento al servizio dello sviluppo sostenibile dei territori. Prende così il via ufficialmente la Pollica Digital Week, l'evento che il Comune di Pollica ed il Future Food Institute, organizzano nell'ambito del progetto 'Pollica 2050', in programma dal 25 al 31 marzo presso il Castello dei Principi Capano. Un programma ricco di eventi.

Si parte il 25 marzo con gli Stati Generali del Turismo: un momento, partecipato e aperto, per riflettere sulle criticità indotte dalla pandemia e definire le necessità del turismo italiano, per disegnare possibili prospettive di sviluppo e proporre soluzioni che tengano conto dei principali trend che, si ritiene, possano caratterizzare i prossimi 5 anni.

Per i saluti istituzionali è prevista, tra gli altri, la partecipazione di Massimo Garavaglia, ministro del Turismo e Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, mentre i lavori saranno coordinati da: Fabio Spilotros, presidente Youanditaly; Isa Maggi, presidente Forum Turismo Sostenibile e Sara Roversi, Presidente Future Food Institute.Il pomeriggio sarà dedicato al Gdpr e al trattamento dei dati personali.

Il 26 marzo, verrà lanciata la Pollica Photo Marathon: la sfida fotografica per guardare i luoghi con occhi nuovi e scoprire scorci inaspettati, punti di vista e racconti. Durante l'evento saranno lanciati i 10 temi della maratona che guideranno i fotografi nelle vie del Borgo, veri e propri suggerimenti per 'cambiare filtro' e mettere in luce ciò che troppo spesso si dà per scontato, vedere la realtà con occhi nuovi, narrare emozioni che si perdono nell'istante.

Alle 11:30, si prosegue con un workshop dedicato alle nuove opportunità imprenditoriali, dedicato a giovani, membri della comunità ed enti locali interessati a sviluppare nuove idee, per poi proseguire con un appuntamento sulle opportunità offerte dal Pnrr per lo sviluppo dei territori.

Il 27 marzo si continua con gli stati generali del turismo con un focus sui modelli innovativi di sviluppo per poi proseguire con un momento di dialogo con gli operatori della Pubblica Amministrazione del territorio, per migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadini. La rassegna si chiude il 28 marzo con un seminario interattivo, pensato dedicato agli operatori del territorio, per affinare le proprie competenze nella comunicazione digitale. L'agenda dettagliata degli eventi è disponibile sul sito www.pollica2050.org , e sui canali Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter del Paideia Campus.