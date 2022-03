Roma travel show, in presenza la seconda edizione del Salone del turismo

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Labitalia) - Voglia di ripartire e di tornare a viaggiare: per scoprire un ampio ventaglio delle migliori mete estere e nazionali da raggiungere nell'estate 2022, e non solo, torna Rts-Roma travel show, il Salone del turismo della capitale alla sua seconda edizione, la manifestazione internazionale che si impegna a promuovere la ripartenza della filiera turistica efficiente e sicura.

In programma dal 6 all'8 maggio al Palazzo dei Congressi, l'evento gratuito e aperto a pubblico e operatori permette di ricevere i consigli degli esperti, per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso di nozze, emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta. Punto di incontro tra utente finale e tutti gli attori del turismo organizzato, dalle associazioni di categoria ai tour operator, il Salone del turismo della capitale coinvolge tutti gli attori della filiera organizzata del mondo dei viaggi, basata su criteri di garanzia, sicurezza e assistenza.

L'appuntamento internazionale, nato con l'obiettivo di promuovere il prodotto turistico nel suo insieme all'utente finale, pone per la seconda edizione particolare attenzione allo stivale con lo Speciale Italia, un Paese da esplorare in tutta la sua bellezza e tutta la sua lunghezza, tra 282 siti archeologici, 7.914 km di costa, 1.200 vette alpine, 536 monumenti, 4.158 musei per un totale di 4.976 luoghi da vistare, vivere e gustare. Roma travel show contribuisce a questa (ri)scoperta del bel Paese promuovendo iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, turismo lento, sostenendo e incentivando la partecipazione degli operatori di questi speciali settori.

Non solo Italia però, spazio anche ai tanti 'turismi' in cui si è specializzato il comparto a livello internazionale, per percorrere le vie del mondo informati e accompagnati da quel senso di fiducia che portano con sé tutti coloro che hanno consapevolezza di essere sempre in buoni mani. A Roma travel show protagonisti della manifestazione sono infatti gli operatori qualificati che forniscono al viaggiatore risposte professionali, affidabili e sicure.

Tra le tante proposte in mostra, largo agli itinerari ecosostenibili e enogastronomici, al turismo spirituale, sportivo, musicale, cinematografico, artistico e ai nuovi trend quali quelli dedicati al benessere e ai viaggi wow, costruiti su misura da travel specialist.

Nell'ambito di Roma travel show 2022, presente anche un'area riservata agli operatori di settore, Rts Business, che si rivolge alle aziende di incoming, per le destinazioni Roma e Lazio, che si incontreranno con i buyer specialisti, provenienti soprattutto dall'estero. Torna inoltre, il 6 e 7 maggio, per la settima edizione la Bmii - Borsa del matrimonio in Italia, la panoramica più ampia dei prodotti e servizi made in Italy per il giorno del sì: un incontro tra domanda e offerta che registra un costante aumento delle richieste di partecipazione dei buyer, per le proposte sempre più ampie e strutturate da parte di imprese e istituzioni presenti.