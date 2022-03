Drivevolve è entrata a far parte di ANIASA: le soluzioni per le flotte aziendali

18 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Udine, 18/03/2022 - La sicurezza stradale è molto importante, anche quando si tratta di gestire in maniera funzionale le flotte aziendali. Queste ultime possono rappresentare un fattore molto importante per lo sviluppo di un'impresa, in quanto sono essenziali per mantenere i rapporti con i clienti e con i fornitori, e quindi incidono in maniera determinante anche sulla produzione. Gestire in maniera completa la flotta aziendale può rivelarsi piuttosto complesso. Per fortuna esistono delle soluzioni frutto delle moderne tecnologie che riescono a risolvere la situazione. A questo proposito non possiamo fare a meno di citare il software Fleeway per la gestione delle flotte aziendali. Tra l'altro ci sono delle novità importanti da sottolineare a proposito dell'azienda produttrice di Fleeway, Drivevolve, che è entrata a far parte di ANIASA.

Con il suo software Fleeway, Drivevolve si è conquistata un posto davvero eccezionale nell'ambito del settore della gestione delle flotte aziendali. Oggi è entrata a far parte di ANIASA, Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digital.

I servizi offerti da questa azienda si esplicano anche attraverso delle consulenze specifiche e sono particolarmente interessanti per tutte quelle imprese che si propongono delle finalità precise. Infatti, attraverso le consulenze di Drivevolve, che organizza anche corsi di formazione appositi, si può imparare a gestire con più incidenza la flotta aziendale, prevenendo anche i casi fortuiti che possono rivelarsi come negativi.

Viene accresciuta tutta la sicurezza della flotta, mantenendo un occhio attento sui consumi, sulle manutenzioni e sulle emissioni che potrebbero inquinare l'atmosfera.

Il metodo utilizzato da Drivevolve nell'approntare i suoi servizi a favore delle imprese viene messo in azione attraverso delle fasi ben precise, che si rivelano molto importanti. Da parte di Drivevolve c'è grande attenzione nei confronti delle esigenze del cliente e il team di lavoro è disponibile ad individuare la strategia più precisa da mettere in atto per raggiungere le finalità di cui abbiamo parlato precedentemente.

Infatti col suo metodo Drivevolve parte dai bisogni che devono essere individuati nell'ambito del business dell'azienda. Riesce poi a progettare le azioni da intraprendere, che sono specifiche in funzione degli obiettivi da raggiungere, ai quali si dedica molta attenzione.

Inoltre Drivevolve, con le sue soluzioni informatiche e le sue consulenze, fornisce anche dei risultati molto significativi. Questi ultimi si possono monitorare nel corso del tempo, per trovare delle corrispondenze con gli obiettivi che si erano posti fin dall'inizio.

Fleeway di Drivevolve è un software che si occupa di gestione delle flotte aziendali e ha numerose funzioni, tra le quali ci sono quelle rivolte all'ottimizzazione dei costi e al monitoraggio di tutte le attività. Utilizzando questo programma, gestire la flotta aziendale diverrà molto semplice, perché tutte le operazioni si configurano come particolarmente facili.

Utilizzando Fleeway non si ha bisogno di usare altri programmi, infatti dobbiamo immaginare questo software di Drivevolve come un unico contenitore. A questo proposito appare particolarmente utile il fatto che Fleeway si può utilizzare anche attraverso dei moduli personalizzati, in modo che si possa venire incontro alle esigenze di ogni cliente.

Ma non è solo questo strumento quello ideato da Drivevolve. Infatti l'azienda di cui stiamo parlando ha pensato anche ad un software di localizzazione che si chiama Fleerun. I dati che vengono ricavati da questo software alimentano in maniera contestuale il software di gestione analitica di Fleeway. Quindi entrambi gli strumenti si rivelano davvero importanti per pianificare le manutenzioni, per controllare i consumi di carburante e per effettuare delle analisi sui tempi di guida e sugli usi dei mezzi. I clienti hanno anche la possibilità di utilizzare e di gestire il tutto tramite un'apposita app.

Drivevolve è un'azienda certificata e specializzata nella gestione delle flotte aziendali. L'azienda si occupa anche di progettazione ed erogazione di servizi di formazione nell'ambito della sicurezza stradale.

