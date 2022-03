Russia: banca centrale tiene fermi tassi al 20%, lunedì graduale riapertura Borsa

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. - (Adnkronos) - La Banca centrale di Russia nella riunione di politica monetaria ha "deciso di mantenere il tasso chiave al 20% annuo" e segnala che "il sistema bancario funziona senza fallimenti mentre la situazione di liquidità si è stabilizzata". Lo ha detto la governatrice della banca centrale, Elvira Nabiullina, nel suo intervento dopo la riunione odierna spiegando che "alla fine di febbraio, le banche hanno sperimentato un deflusso su larga scala di fondi in rubli dai conti della popolazione, ma nelle ultime due settimane questo denaro viene restituito ai depositi a termine". "Il rialzo dei tassi - ha rivendicato - ha svolto un ruolo chiave in questo, ache se è, vorrei sottolineare, è una misura anti-crisi temporanea. Quando la situazione si stabilizzerà a sufficienza, i tassi diminuiranno".

Dopo aver riconosciuto un balzo dell'inflazione per acquisti di prodotti non alimentari da parte di consumatori che temevano l'impatto delle sanzioni la Nabiullina ha osservato che per beni come cereali, farina, pasta, zucchero, "per la maggior parte prodotti in Russia, da materie prime nazionali, le scorte di questi prodotti sono sufficienti e la loro produzione continua". "L'inflazione rimarrà elevata per qualche tempo, ma non permetteremo alla spirale inflazionistica di prendere piede" ha aggiunto la governatrice riconoscendo che il Pil russo "diminuirà nei prossimi trimestri"

Sul fronte finanziario la Nabiullina ha osservato come le misure attuate "garantiscono un afflusso di valuta estera al mercato interno necessario per le operazioni di commercio estero". Quanto alla Borsa di Mosca, dopo "avere sospeso le negoziazioni per evitare forti fluttuazioni del valore dei titoli alla luce di un cambiamento senza precedenti nella situazione economica, ora - ha spiegato - siamo pronti a riprenderle gradualmente". Si inizierà lunedì con la ripresa degli scambi sui bond federali. "Per evitare una eccessiva volatilità e garantire una posizione di liquidità bilanciata in questo segmento alla riapertura, la Banca di Russia acquisterà bond governativi federali", che saranno rivenduti in una fase successiva, ha concluso la governatrice.