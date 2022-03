Carceri: Letta, 'riforma è grande questione di civiltà del Paese'

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar (Adnkronos) - "Quanto stiamo facendo dimostra che per noi questa è una grande questione di civiltà del nostro Paese. Per noi la riforma del sistema carcerario, la soluzione di criticità drammatiche che esistono da troppo tempo, è uno dei nostri grandi obiettivi". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all'Agorà democratica 'Il carcere nella società'.

"C'è il supporto del partito a livello nazionale, anche quando nella prossima legislatura saremo al governo un pochino di più di come lo siamo adesso e saremo in grado di mettere delle priorità chiare e questa sarà una di quelle", ha sottolineato il segretario del Pd.

"Tutte le statistiche e le ricerche europee e internazionali ci raccontano della situazione drammatica del sistema carcerario rispetto ad altri Paesi. E' un tema che conosciamo tutti", ha detto Letta spiegando tra le altre cose: "Non possiamo considerare questo tema la cenerentola e non renderci conto che sono tante le persone e le famiglie coinvolte e che i principi toccati necessitano che non sia una questione residuale ma di primazia fondamentale".