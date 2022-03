Sci: Franzoni vince la Coppa Europa di superg ed è a un passo dalla generale

18 marzo 2022 a

a

a

Soldeu, 18 mar. - (Adnkronos) - Giovanni Franzoni ha riportato in Italia la Coppa Europa maschile di supergigante, con le premiazioni avvenute alle finali del circuito continentale a Soldeu-El Tarter. Coppa assegnata senza disputare l'ultimo superg – anche se Franzoni aveva già matematicamente in tasca il titolo -, a causa delle condizioni della neve non ottimali per lo svolgimento delle gare.

Il finanziere bresciano è ad un passo dalla conquista della classifica generale, quando rimane in programma solo la discesa, con le prove sabato 19 e gara domenica 20, ma con pochissime speranze di disputa della competizione. Una stagione da incorniciare per Franzoni, che dopo le tre vittorie in Coppa Europa in superg a Zinal, Saalbach e Oppdal, ha portato a casa anche i due recenti titoli mondiali jr in discesa e combinata a Panorama, in Canada.