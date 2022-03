Atletica: mondiali indoor, Dosso eliminata in semifinale nei 60 metri

18 marzo 2022 a

Belgrado, 18 mar. - (Adnkronos) - Zaynab Dosso esce in semifinale nei 60 metri ai mondiali indoor di Belgrado. La sprinter azzurra non si migliora nel turno intermedio, chiudendo al quarto posto con 7"16, crono che fino a stamattina era il record italiano, cancellato dal 7"14 sfoderato dalla 22enne reggiana in batteria. Nella gara che assegna i posti per la finale, Dosso trova una discreta reazione in uscita dai blocchi (0"151) ma non riesce a distendersi come altre volte nella fase lanciata e viene battuta dall'americana Mikiah Brisco (7"03, stesso tempo della polacca Ewa Swoboda nella prima semifinale), dalla svizzera Mujinga Kambundji (7"08) e per sei millesimi anche dalla neozelandese Zoe Hobbs.

Nel riepilogo delle tre semifinali, l'azzurra è complessivamente dodicesima, di fatto a due centesimi dalla qualificazione per la finale, che assegna l'ultimo pass con 7"14, lo stesso crono stampato in mattinata, ed è il motivo per cui la velocista che si allena a Roma con coach Giorgio Frinolli può rammaricarsi. Passata la delusione, potrà sorridere ripensando a cosa ha combinato in questa stagione invernale: cinque volte sotto i sette e venti in poco più di un mese, una soglia che nella storia d'Italia era stata violata soltanto una volta, in passato, da Marisa Masullo nel 1983 (7"19). Destinazione outdoor, è tutta esperienza per cominciare a decollare anche nei 100 metri.