F1: Sainz, 'devo lavorare per migliorare mezzo secondo'

18 marzo 2022 a

a

a

Sakhir, 18 mar. - (Adnkronos) - "E' bello vedere la squadra più avanti dello scorso anno, i giri veloci arrivano più rapidamente e facilmente. Non ho avuto un buon feeling eppure ero terzo. Ora devo lavorare per lavorare bene con la gomma soft e poi dare tutto in qualifica. Ho tanto lavoro da fare stanotte, non mi sono sentito bene con la pista più fredda. Mi manca quel mezzo secondo che voglio trovare studiando". Lo dice il pilota della Ferrari Carlos Sainz al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Bahrain chiusa con il terzo tempo alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e dell'altra Rossa di Charles Leclerc.