Milano: oltre 5 chili di marijuana in casa, arrestato da polizia

18 marzo 2022 a

a

a

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 64 anni, sorpreso a spacciare marijuana in zona corso Sempione, a Milano. Gli agenti hanno notato un'auto in via Londonio con a bordo due persone. Sulla vettura è salito un uomo, che è sceso dopo essersi scambiato qualcosa con il conducente. La polizia ha fermato i tre: nelle tasche dell'acquirente, un 34enne italiano, sono stati trovati 10 grammi di marijuana, mentre sull'auto, con a bordo un cittadino italiano di 64 anni e una donna di 60 anni, hanno rinvenuto altri 280 grammi. Nell'abitazione dell'uomo a Erba, in provincia di Como, gli agenti hanno trovato altri 5 chili di marijuana, 50 grammi di hashish, 48mila euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo, con alcuni precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione di droga, mentre la donna, incensurata, è stata denunciata per lo stesso reato.