Energia: Conte, 'riduzione accise inconsistente, intervento straordinario su extra profitti'

18 marzo 2022 a

a

a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Bisogna fare di più, occorre più coraggio, più determinazione. Non voglio neppure calcolare la riduzione delle accise, è inconsistente. Bisogna intervenire con determinazione con misure anche più strutturali, per esempio sugli extra profitti. È necessario intervenire con un meccanismo redistributivo straordinario, per la straordinarietà dei tempi". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su 'Nove', a proposito delle misure per far fronte al caro energia.