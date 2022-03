18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri prevede per la Pubblica amministrazione "un obbligo di diversificare i prodotti antivirus in particolare quelli legati alla Federazione Russa". Lo ha spiegato in conferenza stampa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.