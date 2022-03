18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "In totale, le misure ammontano a 4,4 miliardi di euro – che si aggiungono agli oltre 16 miliardi che abbiamo speso dalla scorsa estate per difendere gli italiani dall'aumento del costo dell'energia". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.