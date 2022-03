18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Uno dei motivi per accorciare il periodo di intevento è anche vedere come si comporteranno i mercati nei prossimi giorni e settimane. Lo esamineremo, seguiremo l'andamento del mercato e decideremo. Ma intanto è importante questo periodo di grande volatilità". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.