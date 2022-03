Ucraina: Draghi, 'numero profughi incerto, non credo ci fermeremo a 67mila...'

18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Il numero" dei profughi che potrebbero arrivare dall'Ucraina "è molto incerto". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a una domanda che citava il numero di 67mila profughi. "Non so da dove viene questo numero, ma non credo che ci fermeremo a 67mila...". Sui fondi per l'accoglienza, aggiunge Draghi, parte andranno ai Comuni che "sono le istituzioni che curano i rapporti con il Terzo Settore che è pienamente impegnato nell'accoglienza in questo momento".