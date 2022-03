18 marzo 2022 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - La diversificazione nell'approvvigionamento non riguarda solo i fornitori, "esiste una diversificazione anche per le rinnovabili, da accelerare non da sostituire, i programmi per le energie rinnovabili subiranno sicuramente un'accelerazione". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.