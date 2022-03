19 marzo 2022 a

Pechino, 19 mar. (Adnkronos) - In Cina il coronavirus ha causato le primi morti da oltre un anno. Lo si legge sul sito della Commissione nazionale per la Salute. Le vittime sono due persone decedute a causa di complicanze riconducibili al Covid-19 nella regione nordorientale di Jilin, che confina con la Russia e la Corea del Nord. Gli ultimi morti del coronavirus in Cina erano stati segnalati il 25 gennaio del 2021.