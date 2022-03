Difesa: Schlein, 'errore aumento spese militari'

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Un appuntamento collettivo, trasversale ai partiti e ai tanti che non hanno una tessera in tasca per far emergere ciò che unisce le nostre lotte contro le diseguaglianze e per la salvezza del pianeta". Elly Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, parla così a Repubblica dell'iniziativa oggi a Roma, 'Visione comune' con diversi esponenti del centrosinistra a partire dal segretario del Pd, Enrico Letta.

Un eventi che incrocia, ovviamente, anche la guerra in Ucraina. "Per chi, come me, viene dalla cultura del disarmo, è un vero dilemma etico. Penso che la pace non si faccia mai con i fucili", dice Schlein. "E trovo preoccupante la corsa al riarmo dell'Europa. La difesa comune dovrebbe servire a ottimizzare, a razionalizzare la spesa militare dei singoli Paesi, non ad aumentarla". Quindi ha sbagliato il Parlamento a chiedere di alzarla fino al 2% del Pil? "Io sono contraria da sempre".