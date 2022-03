Energia: Letta, 'bene tempismo governo, interventi importanti'**

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Sosteniamo gli interventi del governo. Sono stati interventi importanti che riescono ad alleviare, almeno parzialmente ma con tempismo, questo insopportabile caro bollette e prezzi energia aumentati ". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine dell'Agorà 'Il paese che vogliamo equo e sostenibile', a Verona.

"Interventi importanti per il mese di aprile soprattutto per la questione sociale anche e soprattuto per le famiglie più deboli, gli stipendi più bassi, la classi sociali che stanno soffrendo di più. E' stata una scelta importante e apprezziamo soprattuto il tempismo, il governo è intervenuto nel momento giusto".