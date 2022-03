Energia: Letta, 'da governo ok proposta Pd per taglio bollette, intervento molto sociale'**

19 marzo 2022 a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "E' molto importante che il governo abbia accolto la nostra proposta di estensione degli aiuti alle famiglie più deboli con questo intervento sulle bollette gas e energia elettrica. Ci sono imprese e consumi da sostenere ma ci sono famiglie che non arrivano a fine mese. Quello di ieri è stato un intervento molto sociale e per questo ringrazio il governo e il presidente Draghi". Così Enrico Letta in un punto stampa a Verona con il candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi.

"L'intervento riguarda il mese di aprile, noi speriamo che nei prossimi giorni l'invasione russa cessi ma dobbiamo essere pronti anche a ulteriori interventi. Il governo ha risposto 'presente' alla richiesta di imprese e famiglie e di questo siamo molto contenti".