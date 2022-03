Ucraina: Letta,'Pd per pace e stop invasione da parte della Russia'

19 marzo 2022 a

a

a

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Ognuno di noi sta facendo il possibile, i nostri circoli stanno aiutando per l'accoglienza dei profughi. Martedì Zelensky parlerà davanti alla Camera. Sabato scorso eravamo tutti in piazza a Firenze. Abbiamo ascoltato tanti sindaci europei, il Pd era presente in massa per chiedere la pace e che si fermi l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'agorà 'Il paese che vogliamo equo e sostenibile' a Verona.