Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Tre suore benedettine sono state rapite in un monastero nel sud della Nigeria e portate nella foresta da un commando di uomini armati. Trattative in corso. 'Aiuto alla chiesa che soffre' chiede la preghiera alla propria comunità e auspica il massimo impegno da parte delle autorità. Lo scrive in un Tweet Aiuto alla chiesa che soffre.