Ucraina: Moles, 'contro Guerini attacchi inaccettabili'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “Piena ed incondizionata solidarietà al ministro della Difesa Lorenzo Guerini per gli inaccettabili attacchi provenienti dal dirigente del ministero degli Affari esteri russo Alexei Paramonov. In Italia non esistono nè falchi nè ispiratori della campagna antirussa ma un Governo ed un Parlamento che sostengono convintamente le ragioni del Paese invaso, l'Ucraina, e continueranno a farlo senza lasciarsi intimidire”. Lo afferma il sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles.