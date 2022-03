Sci: Cdm, Brignone vince gigante Meribel davanti a Bassino e Vlhova, Coppa specialità a Worley**

20 marzo 2022 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Doppietta azzurra nel gigante di Courchevel-Meribel, sede delle finali della coppa del mondo di sci. Il successo va a Federica Brignone con l'Italia che raggiunge il primato di 11 successi in Coppa del Mondo. Secondo posto per Marta Bassino, sesta dopo la prima manche e terza la slovacca Petra Vlhova. Spreca tutto la statunitense Mikaela Shiffrin, che era in testa nella prima manche ed ha chiuso settima perdendo la Coppa di specialità che va alla francese Tessa Worley, quarta al traguardo.