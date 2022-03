20 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Sono 4.656 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati da ieri altri 3 morti. Gli attuali positivi sono 66.408 (+1.030). In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 728 (-4), mentre le persone in terapia intensiva sono 59 (-1).