Calcio: Serie A, Venezia-Sampdoria 0-2**

Venezia, 20 mar. (Adnkronos) - La Sampdoria si impone 2-0 sul campo del Venezia nella gara valida per la 30esima giornata di Serie A. I lagunari, che chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Henry, rimediano così la quarta sconfitta consecutiva. Decisiva per i doriani la doppietta di Caputo al 24' e al 38' del primo tempo. L'attaccante blucerchiato prima approfitta di una sciocchezza incredibile del portiere dei veneziani Maenpaa che si fa rubare palla in area da Sabiri con Caputo che insacca a porta vuota. Poi al 38' ancora un errore dei padroni di casa con Fiordilino, Sabiri di tacco per Sensi, Maenpaa respinge ma non può nulla sul facile tap-in di Caputo. Lo stesso attaccante doriano nel finale di gara sfiora il tris scheggiando la traversa. La Samp di Giampaolo sale così a 29 punti mentre il Venezia di Zanetti resta fermo a 22.