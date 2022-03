Calcio: Deloitte Football Money League, ManCity in testa per la prima volta, Juve nona

20 marzo 2022 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il Manchester City ha raggiunto la vetta per la prima volta della Deloitte Football Money League. I campioni in carica della Premier League sono diventati solo il quarto club in assoluto a salire in cima alla lista della Deloitte, che esamina ogni anno le squadre di calcio con le migliori prestazioni in termini di entrate. Le entrate del City di £ 571,1 milioni nel 2020-21 li hanno visti salire dal sesto al primo per il 2022, fino al 644,9 milioni di sterline. La loro cifra annuale è cresciuta di quasi 45 volte dal primo anno della Money League che copre la stagione 1996-97. Il Real Madrid (640,7 milioni di sterline) è secondo e il Bayern Monaco (611,4 milioni di dollari) è terzo e sono stati gli unici due club a generare più di 600 milioni di dollari di entrate negli anni finanziari 2019-20 e 2020-21.

Il Barcellona (582,1 milioni sterline) è sceso al quarto posto, con il Manchester United (558 milioni) al quinto, la posizione più bassa che abbiano mai occupato. Il Paris Saint-Germain (556,2 milioni) è sesto, seguito dal Liverpool (550,4 milioni), poi il Chelsea ottavo (493,1 milioni), la Juventus nona (433,5 milioni) e il Tottenham (406,2 milioni) completa la top 10. I club della Premier League dominano la classifica con 11 squadre della massima serie inglese tra le prime 20, inclusi i Wolves per la prima volta. Per le squadre italiane oltre ai bianconeri c'è l'Inter al 14esimo posto con 330,9.

I ricavi delle partite in tutti i campionati sono scesi al minimo storico di 111 milioni di euro, ovvero l'uno per cento delle entrate totali dei club, a causa dell'impatto delle partite a porte chiuse durante l'apice della pandemia di coronavirus in Europa. Le entrate delle trasmissioni tv sono aumentate di 1,4 miliardi di euro dal 2019 al 2020, ma ciò è stato in gran parte dovuto alla distribuzione dei fondi differita dopo che le competizioni nazionali sono state sospese e poi completate nel corso dell'anno. In totale, i club della Money League hanno generato 8,2 miliardi di euro di entrate, con un aumento di meno dell'1% sul 2019-20 e di oltre 1 miliardo di euro in meno rispetto al 2018-19. "I club della Money League hanno perso ben oltre 2 miliardi di entrate nelle stagioni 2019-20 e 2020-21 a causa del Covid-19", ha affermato Deloitte.