Ucraina: Madrid, Javier Bardem di fronte ad ambasciata russa per protesta contro guerra**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - L'attore spagnolo Javier Bardem, vincitore di un Oscar e di moltissimi altri premi cinematografici, è andato oggi di fronte all'ambasciata russa di Madrid insieme ad altre decine di persone per protestare contro l'azione militare russa in Ucraina. Lo riporta il canale informativo ucraino Suspilne, che pubblica anche un video in cui l'attore, fra la gente, spiega: "Sono qui per protestare contro le azioni di guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina, e contro l'invasione dell'Ucraina".