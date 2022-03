20 marzo 2022 a

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - L'esterno della Juventus Mattia De Sciglio si aggiunge all'elenco dei convocati della Nazionale di Roberto Mancini in vista dei play off dei Mondiali in Qatar dopo il forfait di Di Lorenzo. Il difensore della Juventus raggiungerà il ritiro questa sera insieme agli altri compagni di squadra già convocati.