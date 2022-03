Le Scuole di formazione giuridica di Raffaele Viggiani entrano nel Gruppo Alpha Test

21 marzo 2022 a

a

a

Milano, 21 marzo 2022 – Alpha Test, azienda leader in Italia nella preparazione degli studenti per gli esami di accesso all'università, accoglie nel suo Gruppo le Scuole di Raffaele Viggiani, fondatore, direttore e docente della Scuola Notarile Viggiani, di quella Legale e di Magistratura. Dopo le operazioni con 700+ Club e Boolean Careers, l'ingresso nel settoredella formazione giuridica amplia ulteriormente il raggio di azione del Gruppo, impegnato nella creazione di un hub EdTech di respiro europeo dedicato alla didattica e formazione dialta qualità nei seguenti ambiti: accesso all'università, concorsi pubblici, specializzazioni mediche, figure professionali nel settore coding e digitale e, appunto, formazione legale.

La Scuola Notarile Viggiani, fondata nel 2010, presenta una forte attenzione per lametodologia didattica e la strategia concorsuale, caratterizzate dall'uso di strumentioriginali, innovativi e tecnologici. Suoi punti di forza sono sempre stati la ricerca della più alta qualità possibile, la cura maniacale dei dettagli e la costruzione di un rapporto diretto e individuale con gli studenti, tale da garantire un'assistenza e un supportoempatici e costanti. Dal 2011, primo istituto di formazione giuridica in Italia, la Scuola si è avvalsa anche della videoconferenza, rendendo flessibile la fruizione delle lezioni. I risultati raggiunti sono eccellenti: il 40% dei vincitori degli ultimi cinque concorsi notarili ha studiato presso la Scuola Notarile Viggiani; la percentuale media di promozione all'esame di abilitazione per gli aspiranti avvocati preparati dalla Scuola Legale Viggiani è del 74% e nell'ultimo esame, svoltosi in forma orale, la percentuale è stata di oltre il 95%. In totale, le Scuole Viggiani hanno già formato oltre 4.300 nuovi professionisti in ambito giuridico.

L'operazione segna la nascita di Law Camp, prima scuola in Italia spiccatamente digitale dedicata alle professioni legali, che offrirà nuovi percorsi formativi nell'ambito forense, della magistratura e della Pubblica Amministrazione. L'approccio metodologico e didattico innovativo – fortemente centrato sullo studente, con personalizzazione del piano di studi e con l'adozione di strumenti digitali inediti e anticonvenzionali messi a servizio dell'apprendimento – rappresenterà un forte elemento di distinzione rispetto agli altri player del settore.

Giuseppe Cavallaro, amministratore delegato di Alpha Test: «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire una formazione di alto livello e di proporci come veri e propri mentor, attenti alle singole esigenze degli studenti: li accompagniamo lungo tutto il loro percorso di formazione superiore, affiancandoli dal momento dell'accesso a Università e Masters internazionali sino al superamento dei concorsi di ammissione agli ordini professionali o all'inserimento nelle aziende come professionisti del digitale. Per il settore legale, quindi, abbiamo individuato in Raffaele Viggiani il partner giusto per raggiungere i nostri obiettivi di eccellenza formativa e di diversificazione, in quanto condivide e persegue la nostra stessa filosofia”.

Raffaele Viggiani commenta così l'operazione: «Sin dall'inizio di questo fantastico viaggio nel mondo dell'insegnamento, il mio obiettivo è stato quello di innovare e perfezionare le metodologie adottate, rendere unica l'esperienza degli studenti e massimizzare le loro probabilità di successo. Grazie anche ai docenti che mi accompagnano quotidianamente, abbiamo raggiunto traguardi favolosi. Il progetto Law Camp, con le sinergie scaturite dall'ingresso nel Gruppo Alpha Test, rappresenta per me una stimolante sfida e ha lo scopo di migliorare ulteriormente l'efficacia e la qualità della nostra didattica, perseguendo, quindi, l'obiettivo di formare professionisti in grado di affrontare con competenza le sfide di innovazione e complessità del mercato legale».

Alpha Test è stata assistita da Stefano Pastore e Fausto Rinallo di Ethica Group, dall'avv. Matteo Delucchi di Giovannelli e Associati, da Marco Bastasin di Deloitte e da Michele Aprile di GPBL. Raffaele Viggiani è stato assistito dal commercialista Paolo Loizzo e dall'avv. Alessandro Marena di Pedersoli.

Alpha Test

Dal 1987 Alpha Test è la società leader in Italia nella preparazione degli studenti ai test di ammissione all'Università. Organizza corsi in 40 città e online utilizzando piattaforme digitali e strumenti innovativi di lezione, esercitazione e simulazione, sviluppati ad hoc per il superamento delle prove di ogni facoltà. È tra le case editrici di maggior successo in Italia, con un catalogo di manuali ed eserciziari dedicati in gran parte alla preparazione di esami e prove a test. Dal 2021 Alpha Test ha visto l'ingresso nella compagine societaria delle startup 700+ Club, Boolean e delle Scuole di formazione giuridica di Raffaele Viggiani; queste operazioni si inseriscono all'interno di una strategia di crescita capillare con cui il Gruppo punta a costituire un hub europeo, con spiccata vocazione digitale, dedicato alla formazione e alla preparazione top level per test universitari, concorsi e figure professionali del settore digitale e legale. L'attività di Alpha Test è fotografata da alcuni numeri: 3.200 corsi svolti in tutta Italia e online, 50.000 ore di lezione erogate, 200 docenti specializzati coinvolti, oltre 100.000 studenti preparati e circa 600mila copie di manuali vendute ogni anno. Il Centro di Orientamento Alpha Test è il principale operatore privato del settore e collabora con Licei e Istituti di tutta Italia per orientare e preparare al meglio gli studenti al passaggio dalla scuola superiore all'Università.

www.alphatest.it