Novità Istituti Vinci: Liceo Linguistico Social Media e Istituto Nautico

21 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 21 marzo 2022. Istituti Vinci, realtà della formazione impegnata da anni in uno sviluppo sociale e culturale delle nuove generazioni, in ottica di tradizione e innovazione, ha impreziosito la sua offerta con due nuovi percorsi: Liceo Linguistico “P. Chiara” (il Liceo delle lingue e dei linguaggi) e l'Istituto Tecnico “Conduzione del mezzo navale” come nuova opzione nell'ambito dell'indirizzo “Trasporti e Logistica” degli Istituti aeronautici Vinci, presenti sul territorio da molti anni. In entrambi i casi la sede si trova a Gallarate.

Rappresentando un unicum nel panorama lombardo, il percorso di studio dell'Istituto Tecnico "Trasporti e Logistica" opzione "Conduzione del mezzo navale" è strutturato in un biennio propedeutico e altri tre anni di marcata specializzazione in campo navale. Una presenza didattica con interessanti sbocchi professionali propri di una Regione, come la Lombardia, nella quale - pur in assenza di mari - la passione per il mare e la navigazione sono presenti da sempre.

L'Istituto CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO risponde ai desideri degli appassionati del mare, di quanti amano la vela e chi desidera avere una carriera nella Marina militare o mercantile. Un settore che offre molti sbocchi lavorativi. Uno dei valori aggiunti dell'esperienza formativa è rappresentato dall'attività pratica, che sarà condotta non solo nell'ambito delle ore dedicate, in senso stretto, alla didattica. Infatti saranno affiancate pratiche extrascolastiche, visite ad enti, cantieri navali, musei e aziende di carattere navale, conferenze di esperti del settore e altre iniziative. L'Italia del resto vanta un'antica tradizione marinara e l'Istituto è stato concepito per la formazione di giovani degni di una storia ricca di fascino.

L'altra grande novità degli Istituti Vinci è costituita da Liceo Linguistico “P. Chiara”, il Liceo delle lingue e dei linguaggi con curvatura social media. Viene presentata una preparazione scolastica di tipo umanistico-linguistico coniugata con l'apprendimento delle tecniche di comunicazione, marketing, computer graphic, graphic design e altri aspetti legati ai processi di digitalizzazione.

Dal punto di vista delle opportunità di occupazione, insieme ai tradizionali sbocchi professionali propri di un diplomato di Liceo Linguistico, se ne aggiungono altri legati al mondo della comunicazione, del marketing e dell'informatica, quali ad esempio:

● Social media manager;

● Web Community Manager;

● Web Project Manager.

L'innovativo metodo di studio adottato dal Liceo VAI AL CATALOGO prevede la collaborazione di professionisti del settore durante le lezioni. Non solo. Gli studenti hanno la possibilità di svolgere progetti in collaborazione con agenzie di zona.

Queste partnership sono un aspetto cardine per la costruzione di un canale d'accesso privilegiato verso il mondo del lavoro. Nel novero delle aziende coinvolte nelle iniziative troviamo Lhub Agency: il programma scolastico prevede che gli studenti si rechino in agenzia per fare pratica e seguano lezioni di marketing da parte degli esperti a scuola.

Un ulteriore aspetto cruciale è l'internazionalità. Durante il primo anno scolastico (2021/22) gli studenti infatti stanno approfittando di numerose attività: dal soggiorno studio in Irlanda, ad attività di mobilità studentesca, grazie alla partecipazione a Progetti Erasmus+, con scambio di una settimana con coetanei di Grecia, Spagna, Repubblica Ceca e Bulgaria.

Sia per l'Istituto Nautico che per il Liceo Linguistico “P. Chiara” viene fornita la possibilità di convitto per quanti giungono da altre province o regioni.

Come scoprire, in dettaglio, la proposta degli Istituti Vinci? Basta inviare un'email a GUARDA LE FOTO oppure consultare i portali web degli istituti.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

GUARDA LE FOTO