Huawei Enterprise Roadshow 2022: in arrivo nuovi prodotti e soluzioni per una trasformazione digitale sostenibile

Il tour europeo toccherà oltre 40 città europee tra marzo e ottobre, svelando le ultime innovazioni Huawei nel campo della digitalizzazione e della gestione energetica

DÜSSELDORF, Germania, 21 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Huawei Enterprise annuncia il lancio di un roadshow europeo, tra marzo e ottobre 2022, nel corso del quale presenterà gli ultimi prodotti e soluzioni e le nuove tecnologie in oltre 40 città di sette Paesi. I clienti avranno la possibilità di incontrare di persona il team di esperti dell'azienda leader del settore ICT durante le tappe del tour che avrà luogo all'insegna del motto "Digital and Green, Transition to New Value Together".

Huawei Enterprise illustrerà come intende supportare i clienti nel loro percorso verso una trasformazione digitale sostenibile, sfruttando al meglio tutto il loro potenziale di business e aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi.

Visita il Huawei Enterprise Roadshow 2022 nelle città europee selezionate

Il Huawei Enterprise Roadshow visiterà 7 Paesi europei nelle seguenti date:

I visitatori del roadshow avranno la possibilità di provare in prima persona i prodotti Huawei, tra cui Campus Network, WAN, Data Center, Cloud e IP, sviluppati per diversi settori, tra cui istruzione, sanità, ISP e retail.

Tra i prodotti di punta che verranno presentati durante il roadshow:

Per maggiori informazioni e per registrarsi al roadshow visitare:

https://e.huawei.com/it/special_topic/event/2022q1/2203-weu-italy-roadshow

Digital & Green – Transition To New Value Together

Huawei fornisce soluzioni innovative di Information and Communication Technology (ICT) oltre ad un portafoglio completo di prodotti in grado di aiutare i clienti a costruire una solida infrastruttura ICT e consentire la loro trasformazione digitale. Negli ultimi decenni, Huawei si è concentrata sulla riduzione del consumo di energia e delle emissioni di carbonio attraverso la continua innovazione di prodotti e soluzioni.

Huawei continuerà a sviluppare soluzioni innovative per diversi scenari e settori anche in futuro, costruendo infrastrutture ICT semplificate, intelligenti ed eco-friendly e generando nuovo valore insieme a clienti e partner.

Informazioni su Huawei

Huawei è leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology. Fondata nel 1987, Huawei è una società privata che conta circa 197.000 dipendenti in tutto il mondo e opera in oltre 170 Paesi.

La mission di Huawei è quella di costruire un mondo completamente connesso e intelligente portando il digitale a ogni individuo, casa e organizzazione.

Contatti

Per richieste stampa contattare: [email protected], +49 (0)1639679600

