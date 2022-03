F1: Audi valuta ingresso nel circus, 'siamo in contatto con loro e la Fia'

21 marzo 2022 a

Sakhir, 21 mar. (Adnkronos) - La casa automobilistica tedesca Audi sta ancora valutando la possibilità di entrare in Formula 1, e sta studiando le proprie opzioni, ha affermato il responsabile dello sviluppo Oliver Hoffmann. "Siamo in contatto con la Fia e la Formula 1", ha detto Hoffmann alla rivista "Automobilwoche".

"Per prendere una decisione, le future nuove regole del 2026 per la power unit devono essere concordate e annunciate dalla Fia", ha affermato Hoffmann. "Non è ancora così". Anche la Volkswagen, di proprietà dell'Audi, è in trattative con la F1. I motori ibridi nel motorsport d'élite dovrebbero utilizzare il 100% di carburante sostenibile a partire dal 2026 e la combustione dovrebbe fornire solo il 50% delle prestazioni.