Ucraina: Borghi (Pd), 'Mosca minaccia Guerini perchè lui impedì spionaggio russo 2020'

Roma, 21 mar (Adnkronos) - "Mosca non perdona a Guerini di avere agito per mettere in assoluta sicurezza le nostre infrastrutture strategiche quando nel marzo del 2020 un contingente militare russo venne in Italia per l'emergenza Covid". Lo dice Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Pd e 'Repubblica'.

"I russi hanno interpretato la loro attività degli ultimi dieci anni immaginando che l'Italia fosse il ventre molle dell'Europa. Almeno dalla crisi del debito sovrano in poi. Probabilmente certe reazioni stizzite tradiscono il fatto che quello che credevano un 'investimento' non ha ritorni", spiega il deputato del Pd.

Borghi, tra l'altro, ricorda come nacque quella missione russa anti Covid: "Si sa che fu il risultato di una telefonata tra Conte e Putin, non conosco di più. Ripeto però che le nostre infrastrutture strategiche sono state tutelate. Putin l'aveva previsto inoltre come operazione di propaganda interna per avallare la sua tesi di superiorità del modello russo rispetto all'Occidente".