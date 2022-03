Calcio: Abete, 'daremo risposte con umiltà, ora ripartire tenendo conto che abbiamo retto l'urto'

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il rapporto tra Lega Nazionale Dilettanti e Figc non è un rapporto di potere, ma di progetto e valori. Essere qui per me è motivo di orgoglio e un ringraziamento per chi mi ha designato. Ed è un ritorno al passato. Per me è un nuovo impegno, cercherò di onorarlo partendo da due concetti: l'unità del modo di stare insieme e la massima democrazia, con il venir meno della logica del diritto di veto. Vogliamo dare le risposte richieste dai tesserati con umiltà, orgoglio ed emozione". Lo ha detto Giancarlo Abete, candidato unico all'assemblea elettiva della Lega Nazionale Dilettanti.

"Gli ultimi anni sono stati complessi. La pandemia ha messo a repentaglio e ferito la salute di tanti e ora la guerra ci riporta a tempi che non dobbiamo pensare di rivivere. Veniamo da due anni in cui ogni tipo di partecipazione è stata resa impossibile: ora dobbiamo ripartire tenendo conto che abbiamo retto l'urto", ha sottolineato l'ex presidente della Figc.