Lurakem, Francesco Storti: “AdBlue, fondamentale l'analisi del mercato per l'approvvigionamento delle materie prime”

21 marzo 2022 a

a

a

(Roma 21 marzo 2022 ) - L'amministratore della società chimica spiega le mosse intraprese da Lurakem nel recente periodo di destabilizzazione del mercato

L'aumento repentino dei prezzi delle materie prime ha colpito anche il settore della chimica, di fondamentale importanza sia per il mondo industriale che civile. Parliamo di rincari generali per gli ambiti building, coating e per additivi quali l'AdBlue, comunemente utilizzato sia dai grandi mezzi che dalle auto diesel di ultima generazione per abbattere le immissioni inquinanti in atmosfera. “Nei mesi passati c'è stata una difficoltà di approvvigionamento di AdBlue, causato dalla crescita dei prezzi del gas e dalla chiusura di una serie di società produttrici. Chi ha saputo leggere attentamente i numeri ha giocato d'anticipo, acquistando nei tempi giusti quantità sufficienti per affrontare il periodo di crisi”, spiega Francesco Storti, Amministratore di Lurakem. La società è produttrice certificata VDA per l'AdBlue: un passaggio industriale importante, che sancisce gli elevati standard qualitativi in fase di produzione dell'additivo, che ha permesso a Lurakem di creare vantaggi per la sua clientela in un momento decisivo per il mondo dei trasporti. Dal coating al building, dalla potabilizzazione dell'acqua all'automotive, Lurakem opera nel mercato della chimica a 360 gradi, svolgendo un ruolo consulenziale per le aziende e rispondendo alle loro singole esigenze. Negli ultimi anni Lurakem ha acquisito, con la Italiancolor, il ramo d'azienda della CP Italia, la più grande realtà del sud Italia produttrice di vernici e smalti sia all'acqua che al solvente, rilanciando il marchio su diversi fronti. “Grazie al nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, seguito da personale esperto, operiamo seguendo la logica della qualità, testando ogni singolo prodotto prima della sua messa in vendita”, spiega Storti. Con Italiancolor, Lurakem si propone come produttrice per conto terzi di vernici e smalti ad acqua ed a solvente, con singole specializzazioni in base alla richiesta della clientela. L'azienda, a seconda del bisogno, opera da intermediario per la rivendita di prodotti per la chimica, da consulente per i gruppi industriali e da produttore diretto: una capacità di osservazione e comprensione onnicomprensiva del mercato di riferimento, in un settore come quello della chimica sempre più importante nel mondo dell'economia sia industriale che civile.

CONTATTI: https://www.lurakem.it/