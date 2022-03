Ucraina: Oms, confermati altri 6 attacchi a sanità, saliti a 52 in 25 giorni

21 marzo 2022 a

Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - "L'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato ieri 6 ulteriori segnalazioni di attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina". Al 20 marzo, salgono dunque a 52 gli episodi confermati, "52 in 25 giorni" di conflitto. A dare l'ultimo aggiornamento è l'Oms Ucraina via Twitter, rilanciata dall'Ufficio regionale europeo dell'agenzia Onu per la salute.

"Sono più di 2 attacchi al giorno. Questo è inaccettabile", commentano dall'Oms locale. "L'assistenza sanitaria va sempre tutelata".