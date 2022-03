Bear Bush: sulla cannabis ancora troppi pregiudizi. Le sue proprietà sono molteplici e benefiche

21 marzo 2022 a

a

a

(Bari 21 marzo 2022) - Punto di riferimento per gli appassionati di coltivazione e di cannabis light legale, nel negozio di Bari disponibili semi e infiorescenze, prodotti alimentari, cosmetici, tessili, edilizi e altri prodotti di qualità elevata

C'è la signora che va alla ricerca di un cosmetico biologico dalle alte proprietà, chi vuole acquistare tisane, olio pregiato o cerca semi da collezione, a partire dalle varietà storiche. Chi entra da Bear Bush, negozio di cannabis light di Bari ha interessi diversi e specifici. “Purtroppo – ammette il titolare Giuseppe Glauco Orsi – ancora in troppi sono convinti che i negozi che vendono cannabis legale, nati dopo l'approvazione, nel 2016, della legge 242, attirino solo persone che cercano lo sballo e lo stupefacente. C'è un pregiudizio molto forte. Ma non è affatto così perchè gli usi e le proprietà della canapa sativa sono molteplici e preziosi”.

La canapa è una pianta erbacea, la cui coltivazione è diffusa da almeno 10 mila anni, che raggiunge un'altezza tra un metro e mezzo e 6 metri. Tra il 1940 e il 1950 l'Italia è stata ai vertici nella produzione mondiale di canapa, in particolare per la realizzazione di filati e tessuti. Poi, sia per l'introduzione di nuove fibre sintetiche che, soprattutto, per una campagna internazionale contro gli stupefacenti, la sua coltivazione venne abbandonata. “Facciamo chiarezza – spiega Giuseppe Glauco Orsi, che è un esperto conoscitore delle proprietà della canapa essendo nel settore da più di 20 anni – i negozi come Bear Bush vendono prodotti a base di infiorescenze di canapa sativa. La differenza tra la canapa legale e quella illegale è la quantità di thc, ossia tetraidrocannabinolo, contenuto nei prodotti. Il thc è il principio attivo e un prodotto per poter essere legale deve contenerne meno dello 0,2 per cento”.

Quali sono allora gli usi che è possibile fare con la canapa sativa e quali sono i prodotti venduti nei negozi di cannabis light? Dalla canapa, come abbiamo detto, si ottengono filati resistenti e naturali; nel settore alimentare i semi di canapa sono un alimento nutriente, ricco di grassi polinsaturi, così come l'olio di canapa è un integratore naturale, ricco di vitamine e dal gradevole sapore; dall'olio si ricavano anche cosmetici ricchi di caratteristiche preziose soprattutto per le pelli secche e mature. La canapa, inoltre, è sempre più utilizzata in edilizia come sostituto del cemento e dei mattoni; la cellulosa contenuta nella pianta permette di ottenere materiali plastici degradabili, per produrre imballaggi o isolanti, che costituiscono una concreta alternativa ai prodotti derivati dal petrolio; può sostituire il petrolio anche per la produzione di combustibili da biomasse; dalla stoppa e dalla parte legnosa è possibile fabbricare carta sia di alta qualità che di uso comune. “Nel nostro store – conclude il titolare – le persone si informano e richiedono tutti questi ed altri prodotti che sono naturali e biologici. Per non dimenticare le proprietà terapeutiche della cannabis che ha molteplici benefici sul sistema nervoso e viene usata per il trattamento di diverse malattie, come il Parkinson, la sclerosi multipla, l'epilessia, il dolore cronico e i tumori, soprattutto come coadiuvante nella chemio e nella radioterapia. Nonostante gli studi e le ricerche che confermano questo aspetto ci sono ancora molte cautele tra i dottori nel prescrivere la cannabis e per questo noi lavoriamo in collaborazione con diversi medici per uno scambio proficuo di informazioni”.

Per informazioni ImmobiliOvunque

[email protected]

Contatti: https://www.immobiliovunque.it/vendita-appartamenti/torino