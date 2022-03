Ucraina: Italia viva lancia petizione on line, 'su 'Covid e Russia ora facciamo chiarezza'

21 marzo 2022 a





Roma, 21 mar (Adnkronos) - "Revoca dell'onorificenza al funzionario russo che ha minacciato l'Italia. Subito la commissione d'inchiesta sulla fase iniziale della gestione della pandemia". A chiederlo, a nome di Italia viva, con un breve video sui social è la senatrice Laura Garavini.

Iv ha lanciato una petizione online, a prima firma Lisa Noja e Annamaria Parente, in cui si chiede "un commissione di inchiesta per sciogliere i dubbi su ciò che non ha funzionato nella gestione dell'emergenza Covid. Banchi a rotelle, mascherine difettose, ventilatori non funzionanti, scelte discutibili degli organi preposti alle decisioni. Su tutto questo è arrivato il momento di fare chiarezza".

"Ora che l'Italia finalmente riparte è giusto che il Parlamento verifichi che cosa non ha funzionato. Chiediamo che la proposta di istituire una commissione di inchiesta sia finalmente approvata dal Senato e si possa accertare la verità. Rinviare ancora significa voler insabbiare la verità. Per questo chiediamo al Senato di procedere velocemente", si legge nel testo.