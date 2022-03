Ucraina: premier Shmygal, 'denaro, lavoro e alloggio per chi fugge'

21 marzo 2022 a

Milano 21 mar. (Adnkronos) - Denaro, lavoro, alloggio: sono queste le tre aree principali del programma per aiutare gli ucraini costretti a fuggire dalle loro case a causa della guerra, illustrato oggi dal primo ministro Denys Shmygal. "Ogni sfollato in Ucraina riceverà 2.000 grivna. E verranno pagati 3.000 grivna per ogni bambino che si è trasferito in regioni più sicure a causa della guerra", ha fatto sapere il premier.

Per questo riguarda il lavoro, Shmygal ha annunciato che è "al via il programma sull'occupazione dei migranti. Lo stato pagherà 6.500 grivna al datore di lavoro per l'assunzione di un migrante".

Infine, per quanto riguarda l'alloggio, "il programma di compensazione per coloro che accettano i migranti è stato ampliato: saranno stanziati 450 grivna per compensare le spese per ogni migrante che sarà accettato dagli ucraini".